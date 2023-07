Zrádce! Vlastenec! Čtyři wagnerovci promluvili po vzpouře o Prigožinovi

Čtyři bývalí i současní bojovníci Wagnerovy skupiny se na jednodenní vzpouru svého šéfa Jevgenije Prigožina z druhé poloviny června dívají jinak. Plyne to z rozhovorů, které s nimi vedl list The Moscow Times. Někteří žoldnéři bývalého Putinova kuchaře i nadále adorují, jiní jeho puč kritizují a přešli raději do ruské armády.

Foto: Telegram/Tisková služba Prigožina Velitel ruské vojenské skupiny Wagner Jevgenij Prigožin po odvolaném pochodu na Moskvu