S vojáky v záporožské elektrárně mi neumožnili mluvit, řekl šéf MAAE

• Aktualizováno

· Údržba jediné provozuschopné turbíny plynovodu Nord Stream 1 odhalila závady. Do jejich odstranění zůstane plynovod mimo provoz. Uvedla to v pátek ruská plynárenská společnost Gazprom. Neupřesnila, kdy by se dodávky tímto plynovodem mohly obnovit. Celý článek