Wagnerovci u nás verbují občany, zlobí se srbský prezident

„Proč vy, wagnerovci, oslovujete někoho ze Srbska, když víte, že je to proti našim předpisům?“ zlobil se Vučič podle agentury Reuters v pondělním rozhovoru pro srbskou televizi Happy TV.

Wagnerova skupina funguje jako soukromá armáda. Zapojuje se do ozbrojených konfliktů, přičemž ji Rusko využívá k práci, kterou z nějakého důvodu nechce svěřit regulérní armádě, podobně jako Američané svěřují různé úlohy v zahraničí kontraktorům typu firmy Blackwaters. Wagnerovci jsou považováni za mimořádně kruté, ale spolehlivé a obávané bojovníky. Do svých řad přijímají i trestance, často výměnou za příslib milosti. Účastní se i invaze na Ukrajinu, podle posledních zpráv se v posledních dnech zapojili do krvavých bojů o město Soledar v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny.