Ruský generál Surovikin je v domácím vězení

Taková schůzka by představovala posun, protože ještě na konci července zdroj VČK-OGPU uváděl , že má generál zákaz komunikace. „Jeho rodina je stálo málomluvná. Dá se jen poznat, že mu změnili formu izolace a nyní se už nachází obytné části domu, ale jakákoli komunikace je zakázána. Je tu doporučení zůstat úplně potichu (v naději), že na něj nahoře zapomenou,“ stálo v příspěvku.

„Rozhodnout o něm může jen jeden člověk a čím později se to stane, tím lépe, protože více vychladne,“ uvedl zdroj VČK-OGPU a naznačil o koho má jít: „Tato osoba není Šojgu.“ To znamená, že by mělo jít o samotného prezidenta Vladimira Putina.