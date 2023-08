Rusko se zoufale snaží ničit ukrajinské základny, ze kterých Kyjev útočí na Krym

Moskva tento týden vypálila několik desítek řízených střel do hloubky ukrajinského území. Rakety mířily na letecké základny, letiště a výcviková centra pilotů, a to až do hloubky 1000 kilometrů od frontové linie. Jen během úterý letělo na Ukrajinu 28 střel, 16 z nich zachytily protiraketové systémy.