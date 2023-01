V Rusku zlikvidovali dezertéra, který utekl z fronty a hledal úkryt u příbuzných

Úřad ve vesnici Děvickoje v Usmanském okrese Lipecké oblasti agentuře TASS sdělil, že zběh byl dopaden ve vesnici Novougljanka. Kanál 112 uvedl, že voják nejprve zamířil k matce ve Voroněži, od které si vzal peníze. Kamera ho pak zachytila, jak nastoupil do autobusu, jedoucího do Lipecké oblasti, kde měl příbuzné. Záběr zveřejnil kanál 112.

Do domu příbuzných na ulici Míru se pokusil dostat už v úterý, ale spatřila ho hlídka. Podařilo se mu utéci a skrýt se. Ve středu se opět pokusil dojít do domu, ale byl dopaden. Protože se bránil zadržení, byl zlikvidován.

Není to jediný případ dezerce do služby. V Čeljabinské oblasti poslali na pět let do trestanecké kolonie vojáka, který opustil bez dovolení jednotku. Po vyhlášení částečné mobilizace 21. září se k ní nevrátil. O týden později byl dopaden vojenskou policií, uvedla agentura URA.