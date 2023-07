V ruské armádě pokračuje odvolávání nepohodlných velitelů. Byť jsou to ti úspěšnější

Zmínil i nedostatečnou ochranu proti ukrajinské dělostřelecké palbě. Byl označen za panikáře. Odvolán byl zřejmě proto, že poté, co jeho požadavky Gersinov odmítl, chtěl se obrátit přímo na prezidenta Vladimira Putina.

Odvolán však byl zřejmě i velitel 106. gardové vzdušné výsadkové divize generál major Vladimir Seliverstov. Uvedl to telegramový kanál VČK.OGPU Podobně jako Popov byl znám tím, že se staral o své vojáky a hájil jejich zájmy.

Zřejmě kritizoval to, že jeho jednotky rozmístěné na levém břehu Dněpru proti Chersonu nebyly předem informovány o zničení Kachovské přehrady a dostaly se kvůli tomu do problémů. Měl si také stěžovat na stejné problémy, jako Popov, napsal ISW.

Zmiňuje, že odvoláváni jsou velitelé jednotek působících na klíčových úsecích fronty, kde se buď brání, nebo se dokonce pokoušejí o ofenzívu. To potvrzuje i vyjádření na kanálu Mir segodňa.

Podle ruských vojenských bloggerů příslušníci 7. vzdušné výsadkové divize hrozili, že by se mohli stáhnout od fronty, pokud by byl další jejich velitel generál plukovních Michail Těplinskij zatčen.

Vojáci naléhají na ministerstvo, aby jim dále velel Těplinskij, který byl spojen s Jevgenijem Prigožinem, jež vedl vzpouru wagnerovců 24. června, uvedl Mir segodňa . Potvrzuje to, že se porušení subordinace netýká jen velících generálů.

Těplinskij kvůli tomu rezignoval 12. ledna, když chtěl Gerasimov nasadit výsadkáře do lidských vln. Svou rezignaci potvrdil 23. února. Putin ho pak vrátil do funkce 1. dubna, když se vyjasnilo, že výsadkáři nebudou do prvních linií nasazováni.