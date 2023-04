USA dodají Ukrajincům experimentální zbraň

USA dodají v rámci posledního balíku vojenské pomoci Ukrajině i laserem naváděné rakety, které by měly pomoci chránit ukrajinskou infrastrukturu před íránskými drony. Specializovanému webu Defense One to potvrdila společnost SAIC, která tyto systémy vyrábí.

Foto: BAE Systems Odpálení rakety APKWS z pozemního odpalovacího zařízení