Ukrajinský plán: Dostat se na dostřel Krymu a pak začít jednat o příměří

Ředitel americké zpravodajské služby CIA William Burns se v červnu v Kyjevě diskrétně sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenskym. Ten mu nastínil ukrajinský plán dostat do konce roku dělostřelectvo na dostřel Krymu. Teprve pak chce Kyjev s Rusy začít jednat o příměří. Se zprávou přišel deník The Washington Post. Cestu Burnse do Kyjeva následně potvrdila další americká média.

Foto: Prezidentská kancelář Ukrajiny Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj