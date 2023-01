Ukrajinské jednotky odrazily ruské útoky u Bachmutu

Podle ISW je sice pravda, že náklady na obranu Bachmutu jsou značné a pravděpodobně stojí Ukrajinu zdroje, které by bylo možné využít pro zahájení protiofenzivy, ale Ukrajina by za uvolnění města Rusku draze zaplatila.

„Samotný Bachmut není operačně ani strategicky významný, ale pokud by jej ruská vojska obsadila poměrně rychle a levně, mohla by doufat v další rozšíření operací. Ukrajinu by to naopak donutilo budovat obranné pozice v méně příznivém terénu,“ píší analytici.