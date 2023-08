Ukrajinská ofenziva vázne. Zde jsou hlavní důvody

„Ve všech třech směrech útoku Ukrajinci stále bojují v ruské předsunuté obraně. Nedosáhli ani hlavní linie opevnění,“ uvedl Borger. Ve směru na Staromajorske postoupili od začátku ofenzivy o osm kilometrů, i když jiné zdroje uvádějí 12 až patnáct. Podobné je to ve směru od Orichivu na Robotyne. Tam byly už minulý týden nasazeny jednotky z 9. armádního sboru, s nimiž se počítalo až pro druhou fázi útoku po průlomu. To vedlo k mylnému závěru, že začala hlavní fáze ofenzivy.

Na vině pomalého postupu jsou podle něj už tolikrát zmiňovaná minová pole. „Nemůžete přecenit roli, jakou hrají ruská minová pole,“ citoval list amerického plukovníka ve výslužbě Matta Dimmicka, který byl ředitelem ruské sekce národní bezpečnostní rady. „Miny někdy leží na každém metru nebo dvou a to vyžaduje, aby se Ukrajinci zastavili, poslali dopředu vojáky, kteří vytvoří průchody v minových polích,“ uvedl. To nutně zpomaluje postup. Ukrajinci sice mají vozidla určená k odminování, ale je jich málo a Rusové se zaměřují na jejich likvidaci. Navíc už vytvořené průchody opět zaminovávají na dálku pomocí děl nebo dronů.

Dalším důvodem pomalého postupu je podle Borgera přecenění role tanků. Ty zastavila minová pole a snadno se stávaly obětí protitankových střel vypalovaných ze zákopů a hlavně z bitevních vrtulníků, které mají rakety s dostřelem až 15 km. Nebyla splněna klíčová podmínka pro nasazení tanků podle západní doktríny - vzdušná převaha v místě útoku, která by zabránila ruským Kamovům Ka-52 ukrajinské tanky ostřelovat.

Podle něj hlavním případem, kdy se přání stalo otcem myšlenky, byla představa, že ukrajinské jednotky cvičené několik měsíců v zemích NATO a vyzbrojené aliančními zbraněmi, budou schopny bojovat stejně jako jednotky NATO. Očekávaly se od nich podobné výkony, byť nebyly splněny dvě základní premisy pro úspěšný útok podle alianční doktríny - kromě naprosté vzdušné převahy chybí i výrazná převaha v dělostřelectvu. Tu má Ukrajina slabší a vyrovnat rozdíl v počtu hlavní by mohla kazetová munice.

Hlavně však jsou všechny nasazené složky v NATO při útoku dobře koordinovány. „Nově vycvičení důstojníci sice byli schopni na úrovni jednotky uplatňovat, co se naučili na západě, ale nedokázali to už uplatnit v širším měřítku na úrovni větších jednotek,“ píše se v analýze.

Borger by přesto ještě ofenzivu neodepisoval. Zmiňuje, že i mnohé v minulosti nakonec úspěšné ofenzivy načas uvázly: „Při invazi do Normandie, jakmile spojenci dosáhli konce pláží, prošli si šesti až osmi týdny, když se pokoušeli pomalu propracovávat německou obranou v křovinaté oblasti a postoupili dopředu jen o 19 mil,“ připomněl Dimmick.

„Není tu žádný důvod, proč by Ukrajinci nemohli prolomit hlavní ruskou obrannou linii. Nebude to snadné, ale zatím to neskončilo,“ dodal zpravodajec.