Ukrajině se otevřelo časové okno na významný postup, tvrdí americká rozvědka

Ruské jednotky by se pod trvalým tlakem mohly zlomit. Kyjev by tak mohl zabrat další města na severovýchodě i jihu země, a to možná včetně Chersonu, který by byl mimořádně cennou trofejí.

Jestli se Ukrajinci s Rusy na něčem shodnou, tak je to fakt, že boje v následujících měsících neustanou. Do hry přitom vstupuje několik proměnných. Obtížnější podmínky v zimních měsících, (ne)ochota ruského prezidenta Vladimira Putina dále válku eskalovat či soudržnost Západu v podpoře Ukrajiny navzdory vysokým cenám energií.

Ukrajina už nepostupuje tak hladce

Přesto se zdá, že na koni je teď více ukrajinská armáda. „Teď má rozhodně okno příležitosti a svobodu volby, zda bude pokračovat v protiútocích,“ připomíná vojenský analytik Mason Clark.

Foto: ČTK Prezident Zelenskyj s vojáky vzdávají hold vlajce

Jeden člen americké rozvědky pod podmínkou anonymity pro The New York Times uvedl, že by Ukrajina měla pokračovat v tlaku během následujících týdnů. Měla by si však dát pozor, aby příliš nerozšířila své zásobovací linie a nedala ruské armádě šanci využít slabin v obranném postavení.

Sami Ukrajinci cítí optimismus, protože se jim nadále daří vytlačovat Rusy z jejich pozic, ačkoli za cenu ztrát. „Postupujeme, ale ne tak lehce jako v Charkovské oblasti. Máme hodně ztrát,“ připustil major Jaroslav Halas, velitel 128. samostatné horské útočné brigády.

Rusko chystá útok na Kachovské přehradě a může zatopit Cherson, uvedl Zelenskyj Válka na Ukrajině

Vzhledem k dynamice války zřejmě nedojde k nějaké delší prodlevě mezi boji. Ty podle rozvědky nezastaví sníh, ale podzimní bahnitý terén už by mohl, respektive zpomalí postup. „Jakmile bude zem znovu pevnější, postup jednotek znovu zrychlí,“ uvedl The New York Times.

Členové americké rozvědky věří, že ukrajinský postup může donutit ruské jednotky k přesunu z Chersonu za řeku Dněpr. Ukrajina by tak mohla ztracené město získat zpátky. Okupační jednotky už zahájily evakuaci místních obyvatel, což by ale mohla být kamufláž, aby zaútočily na Kachovskou přehradu.

Ztráty Moskvy by položily většinu evropských armád

Naděje na postup Ukrajinců ale panují také na severovýchodě. Pokud jednotky získají kontrolu nad dálnicí vedoucí na Luhansk, mohou Rusy odstřihnout od zásobování jednotek v okupovaných oblastech.

Právě zásobování je největším problémem Moskvy ve válce na Ukrajině. Ruské jednotky nejsou často dostatečně vybavené a komunikace s velitelstvím je obtížná. Objevují se informace o mizerné výbavě nově povolaných záložáků, kteří jsou na Ukrajinu vysláni.

Foto: Mikhail Klimentyev, ČTK/AP Ruský prezident Vladimir Putin mluví s vojákem při návštěvě vojenského výcvikového střediska.

Američtí představitelé přesto varují, že Rusko ještě válku neprohrálo a není radno ho podceňovat. Moskva stále může podnikat rozsáhlé dělostřelecké operace a v zásobě má dvě potenciální zbraně: příliv mobilizovaných a schopnost absorbovat velké ztráty na bojišti.