Ukrajina v NATO by si mohla jít pro Krym, to nesmíme dopustit, říká Medvěděv

Pokud by Ukrajina vstoupila do NATO, mohla by kvůli Krymu, který Rusové před lety obsadili a prohlásili za své území, spustit pod záštitou Aliance plnohodnotnou operaci proti Rusku. Uvedl to náměstek ruské bezpečnostní rady a bývalý prezident země Dmitrij Medvěděv s tím, že něco takového nesmí Rusko dopustit.

Foto: Alexey Maishev, ČTK/AP Náměstek ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medvěděv