Ukrajina je připravená, ofenziva může začít kdykoliv, řekl Danilov

„Může začít zítra, pozítří nebo za týden,“ řekl ohledně protiútoku Danilov. „Bylo by divné, kdybychom říkali data, kdy má začít ta či ona událost. To se nedělá. Naše země má před sebou velmi odpovědný úkol. A my víme, že nemáme právo udělat chybu,“ řekl Danilov v rozhovoru.