Stačí Rusy trefit do slabého místa a zhroutí se, věří britský ministr obrany

Dobře mířené výpady ukrajinské armády do citlivých míst ruského valu by mohly vést k úplnému zhroucení Rusů. V pátek publikovaném rozhovoru pro americký deník The Washington Post to prohlásil britský ministr obrany Ben Wallace, který by se mohl stát příštím generálním tajemníkem NATO.

Foto: Simon Dawson, Reuters Ministr obrany Spojeného království Ben Wallace