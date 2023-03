Skončete s tou avantýrou! Západ má navrch, říkají hosté v ruské televizní debatě

„Tady je ale to, co vím jako fakt: Vojenský rozpočet USA pro příští rok dosahuje 800 miliard dolarů (přesně je to 842 miliard, tedy 18,4 bilionu korun - pozn. red.). Ruský rozpočet, ne vojenský, ale celkový rozpočet Ruské federace je okolo 500 miliard dolarů (10,9 bilionů korun),“ vysvětloval Naděždin.