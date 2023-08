Šéf Stoltenbergovy kanceláře se omluvil za větu o členství Kyjeva v NATO výměnou za odstoupení území

„Moje prohlášení v této věci bylo součástí širší diskuse o možných budoucích scénářích vývoje na Ukrajině, přesto jsem to takto neměl říci. Byla to chyba,“ přiznal Jenssen podle listu The Guardian.

V úterý vyvolalo velké pozdvižení, když během diskuse o budoucnosti Ukrajiny zmínil tuto možnost ukončení 18 měsíců dlouhé války.

„Myslím, že by pro Ukrajinu mohlo být řešením, kdyby se vzdala území a na oplátku získala členství v NATO,“ pronesl větu, proti které se Kyjev ohradil.

Ukrajina by se mohla vzdát území výměnou za vstup do NATO, zmínil šéf Stoltenbergovy kanceláře

Prudká reakce Kyjeva

Poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak toto prohlášení odmítl jako absurdní.

„Vyměnit území za deštník NATO? To je směšné. To znamená záměrně si zvolit porážku demokracie, povzbudit globálního zločince, zachovat ruský režim, zničit mezinárodní právo a nechat válku dalším generacím,“ uvedl.

Podle Podoljaka je jediným řešením porazit Rusko. „Pokud Putin neutrpí zdrcující porážku, politický režim v Rusku se nezmění a váleční zločinci nebudou potrestáni. Válka se rozhodně vrátí, Rusko bude mít chuť na další sousto,“ dodal.

NATO se už v úterý večer snažilo uklidnit situaci, když prohlásilo, že „bude podporovat Ukrajinu tak dlouho, jak to bude třeba, a je oddané dosažení spravedlivého a trvalého míru“.

Úskalí nápadu

Jensen už v úterý uvedl, že výměna členství v NATO za území není jedinou možností k přijetí Ukrajiny do organizace. „Neříkám, že to bude takto, ale mohlo by to být možné řešení,“ uvedl.

Žádnou zemi nelze přijmout za člena NATO, pokud je ve válce nebo má územní spory. Proto nyní nemůže být Ukrajina do NATO přijata.

Jensenův nápad by tuto překážku odstranil. Náčelník navíc předpokládá, že na členskou zemi NATO by si Rusko nedovolilo zaútočit, protože by to znamenalo válku s Aliancí.

Pomíjí však, že přijetí do NATO je dlouhodobý a složitý proces, který je podmíněn splněním řady podmínek a souhlasem všech členských zemí.

Už případ Švédska ukazuje, jak je to složité a jaké různé překážky se mohou objevit. Ukrajina by se tak mohla vzdát části území a zůstat dlouho bez ochrany, kterou přináší členství.