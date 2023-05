Ruští legionáři se chlubí ukořistěným transportérem

Foto: Governor Of Belgorod Region, Reuters

Při nájezdu byla použita i minám odolná vozidla MaxxPro kategorie MRAP. Přiznal to po konci akce v rozhovoru pro CNN i mluvčí legie, který používá krycí jméno Cézar, Dodal k tomu: „Použili jsme také humvee. Kupujeme je v mezinárodních obchodech, v obchodech s vojenským vybavením. Každý, kdo má nějaké peníze, to může udělat.“

Oba typy, tedy humvee i MAXXpro dodaly na Ukrajinu Spojené státy a jejich použití při diverzní akci znepokojilo Washington. Západ trvá na tom, aby všechny dodané zbraně od členských zemí NATO nebyly používané k útoků na území Ruské federace. Hrozilo by tak riziko, že by se NATO mohlo dostat do přímého konfliktu s Ruskem. Ukrajina je může používat pouze proti ruským pozicím na okupovaných územích. K útokům na letiště ruského dálkového letectva, jehož bombardéry odpalují rakety na Ukrajinu, proto loni v prosinci použila staré sovětské Tupolevy Tu-141. I další útoky v týlu podnikla na pomocí dronů, které sama vyrobila.