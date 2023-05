Rusové se chlubí zničenými americkými vozidly u Bělgorodu, záběry budí pochybnosti

K odpovědnosti za útoky na ruském území poblíž hranic s Ukrajinou se přihlásily dvě skupiny – Ruský dobrovolnický sbor (RDK) a Legie Svoboda Rusku (LSR). Agentura Reuters je označila za dvě údajně protikremelská ozbrojená uskupení, jejichž členové jsou Rusové. List Financial Times (FT) píše o krajně pravicových milicích nebo nacionalistických skupinách.

Kyjev už dříve přímé zapojení do střetů, které od pondělka hlásily ruské úřady z příhraniční oblasti, popřel. Podle Ukrajiny za nimi stojí ruští partyzáni. Jeden z ukrajinských činitelů nicméně podle FT připustil určitou formu spolupráce s uskupeními, která se k útokům v Bělgorodské oblasti hlásí.

Na pneumatice neuvízl žádný štěrk, vlastně ani na jedné nejsou vůbec žádné nečistoty. Tohle auto bylo do toho příkopu naloženo a pečlivě naaranžováno na místě. Ani nízkorozpočtová produkce válečného filmu by nebyla takhle nedbalá v realističnosti. 2/6 pic.twitter.com/XQiGDVxHOb

Na sociálních sítích se už ale objevila první hodnocení poskytnutých záběrů, podle kterých je nepravděpodobné, že by vozidla skončila v zachycené pozici následkem boje. Vzhledem k chybějící hlíně v dezénu pneumatik, absenci stop kol či neporušené zemině před přídí, která měla přitom narazit do země, to spíše vypadá, že byly terénní automobily na místo přivezeny a spuštěny z plošiny.