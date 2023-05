Rusko ve velkém mobilizuje vězně

Počet rekrutovaných vězňů podle ní skokově roste. „Nemáme čas to počítat, ale jen v dubnu jich odvedli deset tisíc,“ uvedla s tím, že v únoru ani v březnu čísla tak vysoká nebyla.

Majitel Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin rekrutuje do své soukromé armády vězně od července loňského roku. Do války je verboval se slibem, že po šesti měsících v boji jim bude udělena milost. Prvním z naverbovaných již kontrakt vypršel, z Ukrajiny do Ruska se jich mělo podle Romanovové vrátit kolem pěti tisíc. Zároveň jich ale velké množství ve válce umírá.