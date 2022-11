Rusko se zmocňuje ukrajinských dětí s cílem vychovávat je jako Rusy

Rusko zakazuje adopci dětí ze zahraničí, letos v květnu ale Putin podepsal dekret o urychleném udělování ruského občanství ukrajinským dětem bez rodičovské péče. Rusko připravilo registr ruských rodin, které by byly pro ukrajinské děti vhodné, a nabízí jim nemalou finanční podporu. Ruská státní televize vysílá, jak úředníci slavnostně předávají ukrajinským dětem ruské doklady. Kolika dětí se to týká, není jasné. Podle ukrajinských úřadů bylo do Ruska deportováno skoro 8000 dětí.

Chvíli trvalo, než se Lopatkinové podařilo vysvětlit mu, co se stalo. Pro tuto učitelku hudební a výtvarné výchovy, která v dospívání přišla o matku a během bojů v roce 2014 i o domov, byla situace s dětmi, to nejhorší, co zažila. Když začala ruská invaze na Ukrajinu, vydat se z Vuhledaru do 100 kilometrů vzdáleného Mariupolu bylo smrtelně nebezpečné. Její 18letá biologická dcera Rada uvázla se strýcem u Charkova, který se tou dobou také nacházel blízko fronty. Když se bombardování přiblížilo, rozhodla se Lopatkinová odejít do zahraničí. S dcerou se dostala do Francie. Kvůli svým adoptovaným dětem naléhala na ukrajinské i ruské úřady, obrátila se na aktivisty. Úředníci v DNR jí řekli, že jí děti vydají, pokud si pro ně přijede přes Rusko. Měla obavy, že jde o léčku a odmítla. Pak ale přišel průlom. Úřady v separatistické republice dovolily jedné dobrovolnici, aby děti Lopatkinové vyzvedla. Když se konečně dostaly do Francie, Tymofijovi se ulevilo. „Mámo, to už stačí, teď se ujmi velení ty, já jsem zase dítě,“ řekl Lopatkinové.