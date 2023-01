Rusko se po svátcích chystá mobilizovat dalších až půl milionu mužů, obává se Ukrajina

Rusko se chystá tento měsíc povolat do armády dalšího až půl milionu lidí, sdělil britskému deníku The Guardian zástupce šéfa ukrajinské vojenské rozvědky Vadym Skibickyj. Na podzim Rusko do bojů na Ukrajině mobilizovalo přibližně 300 tisíc mužů. Další kolo mobilizace se očekává v půlce ledna, až skončí zimní svátky.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto