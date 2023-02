Rusko páchá na Ukrajině válečné zločiny, řekla americká viceprezidentka

Rusko se na Ukrajině chová barbarsky a nehumánně, během invaze páchá válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. V sobotu to v bavorské metropoli na Mnichovské bezpečnostní konferenci prohlásila americká viceprezidentka Kamala Harrisová. Varovala, že pachatelé válečných zvěrstev se budou za své činy zodpovídat, protože spravedlnosti musí být učiněno zadost. Dodala, že ruský prezident Vladimir Putin nesmí na Ukrajině uspět, neboť by to jen podpořilo další autoritářské režimy.

Foto: Michael Probst, ČTK/AP Americká viceprezidentka Kamala Harrisová