Rakety ATACMS Ukrajinci nedostanou, Američané jich nemají dost

„Z vojenského hlediska, máme docela málo ATACMS, takže si musíme být jisti, že si udržíme dost munice v inventáři,“ řekl Milley v rozhovoru pro server Defense One.

Zmínil současně, že má tento zbraňový systém i své nevýhody. „Myslím, že se trochu přeceňuje, co ATCMS může udělat a co ne. Máte jednu ránu, takže je to jako mušketa kontra opakovačka. Zatímco raket GMLRS se vypálí šest. ATACMS vypálí jen jednu,“ přiznal.

Pravda je však taková, že HIMARS může vypálit dvě rakety ATCMS nebo šest GMLRS s kratším doletem cca 75 km.

Biden: Ukrajina teď stíhačky F-16 nepotřebuje, potřebuje tanky a další HIMARS Válka na Ukrajině

„Co se týká dostřelu zbraně ATACMS, je delší, ale jsou i jiné systémy s delším dosahem, třeba bezpilotní letadla. A také Britové mají několik systémů. Nyní ATACMS neposkytujeme, ale nikdy bych nepredikoval, co bude v budoucnu na stole a co ne,“ řekl dále Milley.

Milley ale neuvedl, jaké britské systémy má na mysli. Náhrada bezpilotními letouny není ekvivalentní, ty sice umožňují podnikat útoky v týlu, ale jsou snáze sestřelitelené.

Bývalý velitel amerických sil v Evropě Ben Hodges proto kritizuje rozhodnutí nedodat Ukrajincům střely ATACMS s dostřelem 300 km. „Z Oděsy do Sevastopolu je to přesně 300 km. Kdybyste mohli vypustit ATACMS nyní, Černomořská flotila by se musela přemístit,“ uvedl Hodges.

USA podcenily potřebu munice

Milley také upozornil sněmovní výbor, že ukrajinský konflikt ukázal na „neuvěřitelnou míru spotřeby konvenční munice“. Pokud by propukly jiné konflikty, nedostávalo by se jí.

„Kdyby vypukla válka na Korejském poloostrově nebo válka velmocí mezi USA a Ruskem či Spojenými státy a Čínou, spotřeba by byla nad tabulkami. Musíme se vrátit a přehodnotit naše odhady potřeby klíčové munice, které jsou nutné pro různé plány zadržování (nepřítele),“ řekl Milley.

Varoval také, že americkému vojenskému průmyslu zřejmě zabere několik let, než se podaří zvýšit výrobu na potřebnou úroveň.

„Za čas výroba vzroste, ale neudělá se to kouzlem přes noc. A je to něco, co bude velmi nákladné,“ pokračoval.

Podle něj to však bude nutné udělat. „Dnes máme v inventáři dost munice k tomu, co potřebujeme. Jestliže však jste angažování ve významné válce velkých mocností, je nejlepší nepodceňovat, jak moc munice budete potřebovat,“ dodal.