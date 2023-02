Biden: Ukrajina teď stíhačky F-16 nepotřebuje, potřebuje tanky a další HIMARS

Spojené státy nyní poskytují Ukrajině zbraně, které potřebuje pro ofenzívu v jarních a letních měsících. „Podívejte se, posíláme mu (Zelenskému) to, co naše zkušená armáda považuje za potřebné nyní. Potřebuje tanky, dělostřelectvo, protivzdušnou ochranu, a to včetně dalšího (systému) HIMARS,“ řekl Biden.

Biden již dříve tuto žádost odmítl, když v lednu novinářům řekl, že by na Ukrajinu letouny F-16 neposlal. Zelenskyj a další američtí představitelé, včetně ministra zahraničí Antonyho Blinkena, ale současně uvedli, že je to stále otevřená diskuse.

Americký prezident se také vyjádřil k čínskému plánu na ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. „Neviděl jsem v plánu nic, co by nasvědčovalo tomu, že obsahuje něco, co by bylo prospěšné pro někoho jiného než Rusko,“ řekl Biden. Americký prezident současně Peking varoval před dodávkami vojenské techniky Rusku s tím, že by mu hrozily ze strany Washingtonu tvrdé sankce. „Nepředpokládám větší iniciativu Číny v dodávkách zbraní Rusku, a zatím jsme ji ani neviděli,“ uvedl Biden.