Putinův spojenec adoptoval odvlečené ukrajinské dítě

Margaritu dala do dětského domova její matka krátce po jejím narození, otec děvčete není znám. Desetiměsíční Margarita byla nejmladším dítětem v domově. V srpnu se léčila s bronchitidou v dětské nemocnici v okupovaném Chersonu. Tam tehdy přišla neznámá žena v šeříkových šatech. Představila se jako náčelnice úřadu pro otázky dětí z Moskvy, vypověděla lékařka Natalja Ljutikovová. Po jejím odchodu lékařce opakovaně volal Rusy dosazený správce dětského domova v Chersonu. Požadoval, aby děvče bylo okamžitě předáno z nemocnice do dětského domova.

O sedm týdnů později přijel do dětského domova ruský poslanec Igor Kasťukevič s dalšími představiteli a začal organizovat odvoz zbylých dětí včetně Margaritina nevlastního bratra Maxyma. „Vzali je z našich rukou a odnesli,“ dodala sestra Sajková. Video, který zveřejnil na sociální síti Telegram Kasťukevič ukazovalo, jak jsou děti oblečené do teplých šatů odnášeny do autobusů a sanitek. „Děti budou přepraveny do bezpečných podmínek na Krymu,“ řekl poslanec, který celou akci označoval za humanitární misi.