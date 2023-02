Rusové prodávají zavlečené ukrajinské děti na sex, tvrdí ukrajinský ombudsman

„Například nabízejí 250 tisíc rublů (77 tisíc korun) za chlapce z Ukrajiny, který by měl brzo začít chodit do školy,“ uvedl Lubinec.

Na svém účtu také zveřejnil komunikaci přes whats up mezi dvěma lidmi, kteří se dohadují o tom, že by v natáčení pornografického videa použili ukrajinského sirotka.

„Mám pro vás takovou nabídku. Navrhuju 250 tisíc rublů za několik hodin ‚intimča‘ s příjemným, čistým, drobným chlapcem. Nikde se neukazoval, je přivezený z dětského domova a je bez rodičů a příbuzných. Dohoda anonymní, bezpečná, na neutrálním místě, platba na úplném počátku setkání. Máte zájem?“ ptá se muž, který se zřejmě obrací na pedofila a chtěl by si jejich aktivity natočit.

Druhý muž na to okamžitě reaguje, že chce podrobnosti. Ptá se na vzrůst hocha, o jaký typ sexu by mělo jít a jestli se nabízející bude sám dívat.

Zmiňuje malý vzrůst dítěte, který podle něj vypadá, jako by to byl hoch těsně před nástupem do školy, což naznačuje, že je zřejmě o něco starší. „Mohu ho ukázat,“ dodává.