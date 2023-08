Obětí války přibývá, ukrajinské márnice u fronty se plní

Počty padlých Ukrajina neuvádí, ale v druhé půlce srpna naspal americký list The New York Times s odvoláním na nejmenovaného představitele, že padlých je skoro 70 tisíc a zraněných 100 tisíc až 120 tisíc, což je obrovské číslo pro zemi s asi půl milionu příslušníků ozbrojených sil, včetně záložníků a členů polovojenských jednotek.

I tak jsou ale podle amerických odhadů zveřejněných listem The New York Times počty obětí na ruské straně vyšší - cca 120 tisíc padlých a 170 až 180 tisíc zraněných, ovšem ruské ozbrojené síly mají asi 1,33 milionu mužů.

Nejhorší pro ni bylo, když do márnice přivezli loni 29. prosince jejího partnera. Andrej padl v boji. „Umřel při obraně vlasti. I to mě přesvědčilo, že bych tu měla být a pomáhat s padlými,“ přiznala.

„Může to znít divně, ale jsem jediná, kdo se jim chce omluvit za jejich smrt, nějak jim poděkovat, jako by mohli slyšet, ale neodpovídají,“ popisovala Margo.

„Nejhorší je vidět mrtvé mladé kluky, kteří ještě neměli ani 20 let, a uvědomit si, že neumřeli, ale že byli zabiti, zabiti pro svou zemi. To je nejbolestivější. S tím se nemůžete vyrovnat. Nyní se to dostává do bodu, kdy jde jen o to, aby se kluci dostali domů,“ dodala.