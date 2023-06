Prigožinova vzpoura nemá šanci na úspěch, tvrdí ISW

Snaha majitele Wagnerovy skupiny vynutit si změny ve vedení ruských ozbrojených sil a na ministerstvu obrany nemá podle Institutu pro studium války šanci na úspěch. V sobotu to potvrdilo vystoupení ruského prezidenta Vladimira Putina, který vyzval k tvrdému zásahu a potrestání těch, co se zapojili do vzpoury, neboť Rusko potřebuje být jednotné.

Obyvatele Rostova na Donu ráno překvapila vojenská technika a žoldnéři v ulicíchVideo: Reuters