Pentagon dal Ukrajincům zelenou k útokům na cíle v Rusku, tvrdí britský list

Odplata, která doposud za podobné útoky na ruském území přišla, zahrnovala konvenční zbraně. V minulosti byl Pentagon opatrnější ze strachu, že by odplata Kremlu moha přijít v podobě taktické jaderné zbraně či v podobě útoku na sousední země, které jsou členy NATO. To by pak zase předpokládalo vojenskou reakci celé aliance.

Podle zdroje, kterého deník The Times citoval, ale Američané po Ukrajincích požadují pouze to, aby se jejich armáda držela pravidel mezinárodně uznávaného válečného práva a ženevských úmluv.

„Neříkáme Kyjevu, aby neútočil na Rusy v Rusku anebo na Krymu. Nemůžeme jim říkat, co mají dělat. Je na nich, jak použijí jejich zbraně. Ale pokud použijí zbraně, které jsme jim poskytli my, jediné, na čem trváme, je, aby ukrajinská armáda dodržovala mezinárodní válečné právo a ženevské úmluvy. To jsou jediná omezení, ale jejich součástí je také to, že nedojde k útokům na ruské rodiny a nespáchají žádné atentáty. Pokud je nám známo, Ukrajinci toto zatím dodržují,“ uvedl zdroj.