Nějaká protiofenzíva možná už probíhá, mlžila ukrajinská náměstkyně

Maljarová zdůraznila v přímém přenosu diskuse Edyni novyny , že ukrajinské síly nikdy předem neoznamují, kdy začíná protiofenzíva: „Nebude žádný den, kdy ozbrojené síly řeknou: zítra začne protiútok. To je za války nemožné, protože je to tajná informace. Ozbrojené síly mají plány, které nemáme právo probírat veřejně.“

„Mluvíme-li o našem strategickém cíli, můžeme to nazvat protiofenzivními akcemi,“ dodala ještě a zmínila, co to zahrnuje – přípravu techniky lidí i záloh a volbu taktiky, plánů A, B, a C.