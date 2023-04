Sázka Ukrajinců na ofenzivu je riziková

S nástupem jara se blíží začátek očekávané ukrajinské ofenzivy, do které by už měl Kyjev nasadit západní tanky a na západě vycvičené vojáky. Jestliže uspěje, může to mít rozhodující vliv na vývoj války i jednání. List The Financial Times ale upozorňuje, že sázka na ofenzivu je riziková.

Foto: Kai Pfaffenbach, Reuters Ukrajinští vojáci se vracejí z těžkých bojů u Bachmutu