Ukrajinská ofenziva: První den bude rozhodující

„Proto je důležité, aby Ukrajinci donutili Rusy opustit jejich obranné linie bez velkého boje, vyvoláním strachu z odříznutí a obklíčení. Ty by mohlo být splněno, když se najde místo v ruské defenzivě, kde jsou obranné linie slabší a ruské síly opotřebované lokalizovanou a dočasnou palebnou převahou (Ukrajinců). To může být jediná realistická varianta pro Ukrajince, jak dosáhnout rychlého a hlubokého průlomu,“ popsal.

„Podmínky pro ni připravila dělostřelecká kampaň. Ukrajinci pak dosáhli taktického překvapení, i když Rusové pozorovali, že nepřítel posiluje. Útok silnějších jednotek pak vyvolal dočasnou paniku u Rusů a zhroucení ruského velení. To vše zabránilo rychlému přisunutí rezerv, které by mohly stabilizovat frontovou linii. Ukrajina během deseti dnů osvobodila více než 6000 km čtverečních.“

„Ukrajina se zároveň bude muset ujistit, že místo umožňuje průlom rychle rozšířit, a aby průnik mohl být dostatečně hluboký, aby se rychle obsadily důležité silnice a železnice, křižovatky a nádraží, což zkomplikuje Rusům přisunout posily,“ dodal Grady, aniž by naznačil, kam by mohl úder vést.

Upozorňuje však, že útok ze Záporoží k Azovskému moři, který by přerušil ruský pozemní most na Krym, může být obtížný:

„Ukrajinci by mohli dosáhnout taktického úspěchu, pokud by byli schopni způsobit paralýzu ruského vojenského vedení a paniku mezi vojáky, což by způsobilo ruskou porážku v úvodní fázi protiofenzívy. Zda to Ukrajině bude stačit k dosažení dlouhodobých strategických zisků – natož vyhrát válku – je zcela jiná otázka.“