„Za oceánem rozhodnou ti, v jejichž rukou budou dodávky zbraní do Kyjeva a přidělení peněz na udržení zbytků ukrajinské ekonomiky. Motivy úhlavních nepřátel naší země jsou zřejmé: co nejvíce oslabit Rusko, vykrvácet nás na dlouhou dobu. Proto nemají zájem konflikt ukončit. Ale dříve nebo později to udělají. Pak dojde k dohodě. Samozřejmě bez zásadních dohod o skutečných hranicích,“ napsal Medvěděv na Telegramu.