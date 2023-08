Kandidáti Jednotného Ruska před volbami o válce raději nemluví

„Není tu jediný člověk, který by válku podporoval. Nejsou tu žádné Z-mašiny,“ uvedl pro opoziční web zdroj z Putinovy strany v uralském regionu, který se kvůli obavám rozhodl skartovat všechny proválečné letáky. Dobře totiž údajně chápe „náladu v okrese“.

Andrejčuk dále popsal počínání člena strany Jednotné Rusko Sergeje Sokola, který se podle listu The Moscow Times objevil na ukrajinské frontě kvůli „kariérnímu růstu“. Za svoji účast navíc obdržel Řád odvahy, což se podle Andrejčuka snaží Sokol využít ve svůj prospěch v nadcházejících volbách.

Sokol podle něj měl v posledních měsících „zmírnit své komentáře k válce“ a navíc přestal nosit maskáčovou vojenskou bundu od doby, co byl nominován jako kandidát pro boj o post gubernátora republiky Chakasie, která se nachází na jihu Sibiře.

Během své kampaně měl válku zmínit pouze dvakrát, Sokol pak jenom jednou, a to ve videu na Telegramu.

„Nedá se říct, že by téma SVO (speciální vojenská operace) vůbec neexistovalo. Státní média mají za úkol propagovat dobrovolnická hnutí. Ale tato témata jdou paralelně s gubernátorskou kampaní, která se s ní ovšem téměř nikdy nepřekrývají,“ vysvětlil pro Verstku jeden ze spolupracovníků kandidáta ve Vladivostoku.

„Je nepravděpodobné, že by šlo o příkaz shora. Aspoň k nám takový nepřišel,“ řekl opozičnímu listu jeden spolupracovník blízký zmocněnci Dálněvýchodního federálního kruhu (DFO).

Ruské volby do zastupitelstva proběhnou letos 10. září, a to i na ukrajinských okupovaných územích. Podle agentury TASS by měly proběhnout také v Chersonské, Luhanské, Doněcké a Záporožské oblasti. Půjde navíc o vůbec první celostátní ruské volby po zahájení plnohodnotné invaze na Ukrajinu.