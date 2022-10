Rusové nás už nemají čím překvapit, do léta bude hotovo, předpovídá šéf ukrajinských špionů

Byl to on, koho Moskva označila za hlavního strůjce útoků na Kerčský most, navzdory tomu, že se Ukrajina k tomuto činu nehlásí. Teď šéf ukrajinských špionů generálmajor Kyrylo Budanov v rozhovoru pro ukrajinský server Obozrevatel tvrdí, že do léta 2023 už bude po válce a ukrajinské hranice budou vypadat jako v roce 1991, kdy stát vyhlásil nezávislost.

Foto: Profimedia.cz Generálmajor Kyrylo Budanov