De facto jsme členy NATO, tvrdí ukrajinský ministr Reznikov

Reznikov odmítl, že by jeho slova o ukrajinském členství v NATO vyvolala kontroverze, ať už v Rusku či u západních spojenců. Severoatlantická aliance podle něj podnikla kroky, aby nebyla považována za součást konfliktu.

„Proč by to mělo být kontroverzní? Je to pravda, holý fakt. Jsem si jistý, že v blízké budoucnosti se staneme členy NATO také de iure,“ dodal ukrajinský ministr obrany.