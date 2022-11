Česko pošle Ukrajině další dvě mostní soupravy

Z Velkých Albrechtic se přesunou do Hlučína na Opavsku, odkud v úterý ve 04:00 zamíří konvoj do polského meziskladu. Po vykládce prvních kusů techniky se tahače s návěsy přesunou zpět do skladu Správy státních hmotných rezerv, kde naloží zbylé části mostních souprav. S nimi poté pojedou do Polska ve středu ráno.