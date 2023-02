Británie by ve válce s Ruskem vzdorovala jedno odpoledne, varuje generál

„Roky a roky škrtů sklady munice téměř vybílily a v případě bojů s Ruskem by střelivo došlo během jediného dne,“ citují servery The Daily Mail a The Sun penzionovaného vojenského velitele.

„Je to skutečně šokující, ale je to tak. A musíme s tím něco udělat. Léta úspor nás dovedla do stavu, kdy u některých typů klíčových zbraňových systémů by nám došly náboje za jedno rušné odpoledne,“ napsal vysloužilý generál v kritickém sloupku pro deník The Sun.

Britská armáda je podle Barronse oproti časům studené války asi poloviční. Tanky, obrněné vozy a dělostřelectvo jsou 30 let staré a to, co bylo bojeschopné, už Londýn poslal na Ukrajinu.

Rusko už zase ohrožují německé tanky, stěžoval si Putin při výročí Stalingradu Válka na Ukrajině

BAE by munici pro den bojů vyráběl rok

Tankovou munici a dělostřelecké granáty, které nyní Londýn posílá na východní frontu do boje s Ruskem, podle zjištění Sunu Britové nakupují na trzích v jižní Asii. Munici pro jediný den bojů ukrajinské armády, podle vojenského think-tanku RUSI asi 6 tisíc kusů těžké munice, by britský zbrojařský koncern BAE vyráběl celý rok.

Británie by ale patrně měla vážné potíže i v případě, že by se měla bránit na vlastním území. Podle zjištění serveru The Daily Mail nedisponuje bojeschopným dělostřelectvem. Všechny funkční samohybné dělostřelecké zbraně AS90 totiž poskytla Ukrajině.

O tom, že situace ve zbytku Evropy nebude nějak zásadně lepší, svědčí podle Barronse to, že Británie vydává na obranu více než jednotlivé země Evropské unie.

Rusové o stavu a zásobení municí evropských armád vědí a přizpůsobili tomu svou strategii. Vedou se Západem podporovanou Ukrajinou pomalou opotřebovávací válku zřejmě ve víře, že soupeře převálcují množstevně, co se vojáků i zbraní a techniky týče. V poslední dnech se ale spekuluje o tom, že by mohli někdy kolem prvního výročí invaze (24. února) zahájit další masivní ofenzivu.