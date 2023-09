Výrobci českých hraček iMex Toys a Derrson se stali lídry českého trhu. Vědí totiž, co děti baví a jak jim splnit sny

Pobíhat z patra do patra, zavřít za nejoblíbenější panenkou dveře a nechat jí trochu soukromí v její vlastní koupelně. A co takhle když dorazí návštěva, pro kterou je zapotřebí rychle připravit dokonalé pohoštění? Dětské dřevěné domečky od české značky Derrson přistupují k výrobě těchto domovů pro panenky s největší láskou, pokorou a péčí, protože velmi dobře vědí, že záleží na každém detailu. V Derrson XXL dřevěném domečku pro panenky Charlotte popustí vaše dítě uzdu fantazii ve třech patrech s vlastním nábytkem, který věrně napodobuje všechny obytné prvky.

Autodráha není jen zábava pro holky a kluky, ale často i pro rodiče, ve kterých se probudí soutěživý duch. Věděli jste, že autodráhy nejsou jenom elektrické? Skvělou a zajímavou alternativou jsou také autodráhy fungující na mechanické bázi. Například u iMex Toys Zábavné naučné autodráhy Great Adventure budou děti při hře přemýšlet nad tím, co musejí udělat pro to, abych jejich autíčka dojela do cíle. Úkolem je pomoci autíčkům dostat se do cíle, překonat spoustu zajímavých překážek a to vše jen za pomoci mechanických páček a tlačítek. A co teprve když Ježíšek naježí ještě garáž!