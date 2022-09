Topná sezona je za dveřmi: S tepelným čerpadlem pošlete zdražování energií k ledu

Pokud už nechcete s nervozitou sledovat raketově rostoucí ceny energií, poohlédněte se po úsporném zdroji tepla, který skutečně sníží vaše náklady na vytápění. Jednou z možností je tepelné čerpadlo . To totiž oproti plynovému nebo elektrickému kotli ušetří zhruba 40–60 % energie.

Jak to vypadá v praxi? Z každého spotřebovaného kilowattu elektřiny dokáže tepelné čerpadlo vyrobit 4,4 kilowattu tepla.

Odborníci se shodují, že doba návratnosti investice do tepelného čerpadla byla v době před energetickou krizí asi 6 až 8 let. Situace se však radikálně změnila a návratnost se zkracuje s tím, jak rostou ceny energií. Při aktuální dvojnásobné ceně energií je návratnost investice do tepelného čerpadla poloviční, tedy přibližně 3 až 4 roky.