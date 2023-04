Tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM plus využívá přírodní chladivo R290, které má ve srovnání s jinými chladivy nesporné výhody:

R290 je technické označení pro přírodní chladivo známé také jako čistý propan. Používá se již v mnoha běžných zařízeních, jako jsou ledničky nebo klimatizace, obsahuje ho dokonce i lak na vlasy. Vaillant je jednou z prvních společností, které zavedly toto ekologické chladivo do tepelných čerpadel.

Tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM plus můžete ovládat i prostřednictvím aplikace pro chytré telefony a tablety. Asi není třeba zdůrazňovat, že toto tepelné čerpadlo dosahuje vysoké třídy energetické účinnosti A+++, která zaručuje minimální spotřebu elektrické energie potřebné pro jeho provoz. Stručně řečeno, za 1 kW elektřiny vyrobíte 4 kW tepla. Při použití inteligentních rozvodů můžete také využívat úspornější tarify elektřiny, a snížit si tak spotřebu ještě více.

Tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM plus kombinuje v jednom výrobku vytápění, přípravu teplé vody a chlazení. Jeho instalace je nenáročná. Pokud se nahrazuje kotel na tuhá paliva, stačí čerpadlo připojit na stávající rozvody. Vnitřní jednotka uniTOWER plus má velikost chladničky a rovněž venkovní jednotka aroTHERM plus je dokonale kompaktní. Celý systém je navíc velice tichý a nenápadný, ve vzdálenosti tři metry od jednotky naměříte hlučnost pouhých 28 dB(A), což odpovídá tikání hodinek.