Nejlepší českou whisky vyrábí palírna Svachovka, rozhodli porotci soutěže Pálenka roku

Svachovka nakonec slavila v kategorii whisky hned dvakrát. Získala ocenění Pálenka roku – zlatá medaile za whisky Old Well Bourbon and Sherry Barrels, jež je stařena v sudech po americkém bourbonu a následně po sherry Pedro Ximénez. Druhým oceněním byla bronzová medaile za whisky Old Well Bourbon and Pineau des Charentes Barrels zrající nejprve v sudech po bourbonu a posléze v sudech po sladkém červeném víně Pineau Des Charentes.