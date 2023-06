Modro-zelená láska na celý život aneb Dokonalá dovolená na vás čeká v řecké Kefalonii

Kefalonie, největší z Jónských ostrovů a zároveň šestý největší ostrov v Řecku, je právem označována za jeden z nejkrásnějších i nejklidnějších. Jezdí sem především ti, kdo touží po klidné dovolené daleko od ruchu velkoměsta a přeplněných pláží. O tomto zeleném ostrově s úchvatnými plážemi a s křišťálově čistou vodou se dá s trochou nadsázky říct, že vstal jako Fénix z popela. Památky po ničivém zemětřesení v roce 1953 byste tu totiž hledali dnes jen stěží.

Přes svou zdánlivě menší rozlohu se Kefalonie může pochlubit 770 kilometry čtverečními a pobřežím dlouhým 254 kilometrů. Okamžitě si vás podmaní panensky nedotčené pláže stejně jako romantické zátoky, kde se můžete skrýt před zraky celého světa. Srdce všech milovníků podmořské říše pookřejí při pozorování mořského dna v okolí ostrova. Když budete mít trochu štěstí, můžete si zaplavat dokonce v blízkosti vzácných mořských želv – karet obrovských – nebo vám budou dělat společnost malí tuleni známí jako mniši.

Řecký minislovníček Výslovnost Pravopis Dobrý den Kaliméra Καλημέρα Dobrou noc Kaliníchta Καληνύχτα Dobrý večer Kalispéra Καλησπέρα Děkuji Efcharistó Ευχαριστώ Prosím Parakaló Παρακαλώ Jak se máte? Tí kanete? Τι κάνετε; Na shledanou Adió Αντίο Promiňte Sighnómi Συγγνώμη Nerozumím Then katalavéno Δεν καταλαβαίνω Záchod Tualéta Τουαλέτα Jídelní lístek Menú Μενού Pláž Paralía Παραλία Kde mohu koupit lístky? PÚ boró na agoráso isitíria? Πού μπορώ να αγοράσω εισιτήρια; Kolik to stojí? Póso káni? Πόσο κάνει;

Dokonalá dovolená je…

Od roku 1757 je hlavní metropolí Kefalonie přístavní město Argostoli. Toto městečko obestavené kolem kopce žije typicky řeckým městským životem s vyhlášenou pohostinností. I přes zemětřesení z roku 1953 zde můžete obdivovat dosud pulzující historii, a to například staré město Krani s kyklopskými hradbami nebo knihovnu Korgialeneios se vzácnou sbírkou knih a rukopisů. Večer se můžete projít po místní promenádě, kde se velmi rychle zaposloucháte do tónů místního filharmonického orchestru. Ten strhne všechny posluchače tradičními písněmi Jónského ostrova.

Přes zátoku se nachází Lixou, druhé největší město ostrova. Toto oblíbené letovisko s písčitými plážemi leží na poloostrově Paliki, který se stal rájem pro milovníky klidu a pohody. Projít se zde můžete kolem sídla bratří Typaldon-Iakovatonů, které bylo postaveno v roce 1866. Nachází se zde na 25 000 knih a malé muzeum s bohatou sbírkou, jako je například starý nábytek, posvátné nádoby, svitky či roucha. Pokud si budete chtít vychutnat jeden ze zdejších nejúchvatnějších západů slunce, navštivte klášter Kipouria.

Foto: shutterstock.com Od roku 1757 je metropolí Kefalonie přístavní město Argostoli

Místa, kde vám dojdou slova

Jen málokteré místo toho umí nabídnout tolik, co Kefalonie. Vydat se zde můžete totiž i do podzemního světa – jeskynního jezera Melissani, které patří k nejpůsobivějším památkám řeckých ostrovů. Za tímto přírodním divem se můžete vydat do Karavomylosu, což je oblast nedaleko města Sami. Toto podzemní jezero s malým ostrůvkem bylo objeveno teprve v roce 1951, ale víme o něm, že již v době mykénské kultury bylo vyhledávanou svatyní. Unikátnost jeskynního prostoru podtrhuje i to, že došlo k částečnému propadnutí vápencového stropu. Pronikající slunce tak vytváří nepopsatelnou paletu barev vodní hladiny, kterou majestátně obklopuje nespočet krápníků. Pohlédnout na svět okem jeskyně můžete také z lodiček, které umocní uchvacující pocit, jež z tohoto místa máte.

V severní části Kefalonie podél útesů, které lemují borovice a cypřiše, můžete na svých cestovatelských toulkách řeckou krajinou narazit na půvabnou vesničku Assos. Zdejší fascinující klid, jednoduchost a pohostinní obyvatelé vám ukážou, že kouzlo a smysl života tkví ve zcela obyčejných věcech. Naučíte se zde vnímat přírodu všemi smysly a paprsky. Slunce vás nabijí onou pověstnou řeckou energií a temperamentem. Nedaleko městečka Assos si pak rozhodně nenechte ujít pláž Myrthos. Právě tato pláž, kterou tvoří bílé oblázky, jež z dálky vypadají jako písek, patří k nejkrásnějším plážím na světě.

Tip: Zatoužíte-li objevovat ty nejkrásnější pláže, které jako by byly stvořeny samotnou bohyní Afroditou, vydejte do letoviska Skala. Zdejší pláž byla totiž několikrát oceněna modrou vlajkou Evropské unie. Dalším esem v rukávu je pak také proslulá pláž Xi s léčivým bahnem, průzračně čistou vodou a typicky červeným zbarvením písku.

Čas je zde jen ručička na tikajících hodinách

Pokud se o Kefalonii říká, že je oázou klidu a pohody, pak toto tvrzení o její severní části platí dvojnásobně. Cesta na sever jako by vás zavedla o několik desítek let zpátky. Poctivě obdělávaná malá pole, louky vonící po tymiánu či šalvěji a v neposlední řadě kozy a ovce, které se na vás budou usmívat zlatými zuby. Toto fešácké zbarvení, které by jim leckdo mohl závidět, mají na svědomí ostrovní květiny a byliny, jež tito přežvýkavci okusují. Obsahují minerály, které způsobují ono typické zbarvení zubní skloviny.

Foto: shutterstock.com V severní části Kefalonie narazíte také na zdejší kozy a ovce, které se na vás budou usmívat zlatými zuby

Kefalonie na talíři

Kefalonská kuchyně je vyhlášená. Základem je olivový olej, zelenina a ovoce, jako jsou rajčata, okurky, lilky a papriky. Mnozí, kteří okusí chuť zdejší zeleniny dokonce říkají, že teprve až tady poznali, jak například takové rajče skutečně chutná. Na ostrově Kefalonie se vyrábí žlutý sýr, sýr feta, med a labužníci si pochutnají také na šťavnatém místním mase.

Pro milovníky kuchyně je zdejší gastronomie ztělesněním múzy. Kefalonie je totiž domovem velkého množství vynikajících receptů, které se zde předávají z generace na generaci. Vašim chuťovým pohárkům by tak rozhodně neměl uniknout proslulý masový koláč, pokrm lagoto, který se vaří z králíka, či pokrm sofigado s kozím masem. A co teprve tresčí koláč plněný solenou treskou a skordalii (česnekovou omáčku) připravenou z vařených brambor v treskách. To zkrátka musíte ochutnat!

Foto: shutterstock.com Kefalonská kuchyně je vyhlášená. Základem je olivový olej, zelenina a ovoce

Nechte se omámit pocitem absolutní svobody!

Foto: S. Mourelatou +2

