Jen jeden tvar je správný. O tom ví své start-up, který dobyl svět unikátní barefoot obuví

Slovenská značka Be Lenka se proslavila dětskými ergonomickými nosítky a později si své místo na výsluní vydobyla také vývojem, výrobou a prodejem barefootové obuvi. Vizí této značky je změnit obouvací a pohybové návyky lidí. Docílit toho chtějí díky kvalitní ruční výrobě, inovaci a udržitelnosti, které jsou pevně zakořeněné v DNA jejích tvůrců.

A je to právě kvalitní ruční výroba, neustálé hledání nových a inovativních možností i důraz na udržitelnost, co přináší zasloužené ovoce. Důkazem toho, že svou práci v Be Lenka dělají precizně a s láskou, je získání ocenění, jako je Mladý inovativní podnikatel 2022 (Absolutní vítěz), Nejinspirativnější podnikatelský příběh 2022 nebo také reprezentace celosvětové barefootové komunity na výstavě EXPO 2020 v Dubaji. Pověstnou třešničkou na dortu bylo obdržení titulu EY Podnikatel roku 2022 pro Juraje Fehervariho z března letošního roku.

Foto: belenka.cz Juraj Fehervari, CEO a majitel Be Lenka

V čem je koncept značky Be Lenka výjimečný?

Tvůrci barefoot obuvi Be Lenka si velmi dobře uvědomují, že správná bota respektuje tvar chodidla. Anatomický tvar této obuvi dává prstům svobodu při každém pohybu. Jak dodává Juraj Fehervari: „Přirozenost v kombinaci s léty vývoje a výzkumu přinesly obuv, která při chůzi stimuluje nervové zakončení na chodidlech, zlepšuje držení těla, koordinaci, a dokonce zlepšuje náladu. Jaké jsou tedy naše barefoot boty? Ultra lehké, maximálně flexibilní, s tenkou podrážkou, která umožňuje kontakt s povrchem do takové míry, jaká je člověku příjemná.“

Výroba prémiových barefoot bot vyžaduje trpělivost, vytrvalost a preciznost. Jen pro zajímavost – na vývoji nových balerín jsme pracovali celé dva roky. V průběhu několika měsíců jsme sejmuli více než sto ženských chodidel, a vytvořili jsme tak dokonalou minimalistickou obuv pro dámy, která respektuje tvar chodidla. Juraj Fehervari, CEO a majitel Be Lenka Foto: belenka.cz Vidíte také ten rozdíl?

Jak je patrné, při výrobě obuvi Be Lenka je kladen velký důraz na výzkum a vývoj. Při výrobě obuvi je totiž velmi důležité poznat stavbu a funkci chodidla při různých aktivitách v běžném dni. To byl impulz spojit se s expertním týmem z Univerzity Palackého v Olomouci, kde se analýzou pohybu zabývají. Dokážou zde detailně změřit svalovou aktivitu chodidel prostřednictvím kamerového systému a silových či tlakových plošin. Na to, jak to vypadá v praxi, když se tvoří barefoot obuv Be Lenka se můžete podívat v krátkém videu.

Proč vyzkoušet barefoot aneb Věnujme pozornost chodidlům

Některé zdravotní problémy, jako jsou například bolesti krční páteře nebo beder, mohou pramenit z nevhodně zvolené obuvi. Proto bychom svým chodidlům měli věnovat takovou pozornost, jakou si zaslouží.

Barefoot obuv je vhodná pro každého. Mnoho lidí, kteří nosí klasickou konvenční obuv, příliš dupe na paty. To může uškodit kloubům. Nošením barefoot obuvi se člověk přirozeně naučí chodit správně. Mně osobně chození v barefoot botách pomohlo odstranit bolesti zad a zpevnit chodidla. Juraj Fehervari, CEO a majitel Be Lenka

K základním principům barefoot obuvi patří to, že bota musí bez kompromisů respektovat tvar chodidla. Ne naopak!

Atributy barefoot obuvi Co daný atribut barefoot obuvi znamená? Něco navíc od Be Lenka Anatomický tvar Špička poskytuje dostatečný prostor pro prsty, a to i v pohybu. Kopíruje anatomický tvar chodidla. Barefoot obuv Be Lenka využívá při výrobě obuvi 3D skener. Díky tomu se vyrábí obuv podle nejpřísnějších anatomických předpokladů. Nulový sklon (neboli zero drop) Nulový výškový rozdíl mezi patou a špičkou. Díky tomu se zlepšuje těžiště i držení těla. Při výrobě Be Lenka obuvi jsou používány nejmodernější technologie. Proto se značka spojila s experty z Univerzity Palackého v Olomouci. Flexibilita Ohebná podrážka s tloušťkou čtyř milimetrů zabezpečuje chodidlům stimulaci nervových zakončení. Produkty značky Be Lenka kladou důraz nejen na flexibilní podrážku, ale i jiných částí bot. Chodidlo tak není limitováno tuhostí materiálu. Lehkost Barefoot boty vynikají svou lehkostí a absencí klenby. Při výrobě obuvi se využívají prémiové, kompostovatelné, kožené či veganské materiály, přičemž je kladen velký důraz na odolnost.

Foto: belenka.cz Bota musí bez kompromisů respektovat tvar chodidla. Ne naopak!

Široký výběr neomezené svobody

Bez ohledu na to, jestli nosíte elegantní baleríny, sandály jako přezůvky v práci nebo klasické sportovní tenisky, Be Lenka má v nabídce elegantní i sportovní modely pro dámy, pány a samozřejmě i děti. S touto barefoot obuví můžete navíc řešit i takové příjemné starosti jako: bez šňůrek, či s řemínky? Kromě toho přidala firma Be Lenka do portfolia i novou značku barefoot tenisek Barebarics.

Foto: belenka.cz Značka Be Lenka je láska na první obutí.

Slow fashion jako třešnička na závěr

Značka Be Lenka není unikátní jen svými produkty, ale i vztahem a vizí, kterou do nich dává. Je to právě to, co je tolik odlišuje od konkurence! Juraj Fehervari s celým svým týmem věří v takzvaný slow fashion. Tento koncept usiluje o přehodnocení vztahu k oblečení a obuvi. Cílem je transformovat módní průmysl tak, aby byl všeobecně prospěšný lidem i planetě. Značka Be Lenka učí své zákazníky, že je lepší nakupovat méně a kvalitněji než často a nekvalitně.