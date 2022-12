Jak se ve svém těle cítit dobře? Nejen jóga je tajemstvím šťastných lidí

„Život není jednoduchý, každý den je však nový, a tak máme další příležitost pro sebe něco udělat. Využijme toho,“ motivuje sám sebe i své okolí profesionální hasič a certifikovaný lektor jógy Martin Fajka. Se svým netradičně pragmaticky duchovním nadhledem nám prozradil, na co člověk stále čeká, proč lidé často podceňují pohyb a co může být klíčem ke štěstí pro každého z nás. Někdy stačí málo: Naslouchat, být otevřeni novým podnětům, a především mít rádi sami sebe.

Snažím se v této náročné době předávat myšlenku, že nejdůležitější jsme my sami. Abychom fungovali, potřebujeme tělo, ve kterém se budeme cítit dobře, a také nějakou aktivitu, která nám pomůže pročistit hlavu. Jóga mi dává možnost o sebe pečovat na všech úrovních.

Kvalitu života vnímám v umění mít od věcí a událostí určitý odstup. Změní se pak perspektiva a úhel pohledu na život. Dostat se k tomuto stavu nebylo vůbec jednoduché. Je to postupný proces. Naučil jsem se odpočívat, hlavně duševně. Díky tomu mám ráno sílu do nového dne.

Odmalička mě zajímalo, proč jsem zde a jaký to má smysl. K józe jsem se dostal náhodou. Začal jsem mít zdravotní potíže, hlavně se zády. Měl jsem dost nadváhu, a ještě k tomu sedavé zaměstnání. Pravidelně jsem však sportoval. Jóga byla tenkrát velkým hitem. Vyzkoušel jsem ji a začal se po pár lekcích cítit mnohem lépe. Věřím, že pokud jste otevřený novým věcem, jóga se vás dotkne i vnitřně. Jóga mi pomohla naučit se pracovat se stresem a také se začínajícími zdravotními obtížemi, problémy s páteří. Tělo se začalo čistit, zhubnul jsem a začal jsem věci, události a problémy řešit klidněji a s odstupem.

Co můžete konkrétně udělat pro to, abyste se cítili dobře?

Ano, vždyť pohyb je základem všeho. Ve zdravém a funkčním těle se prostě dobře žije. Sezení a hrbení se u počítačů nebo mobilů často vede k budoucím tělesným problémům. Když přijdete z práce, jděte se třeba na chvíli projít do parku. Chůze může být také dobrý relax. Hýbejte se, dokud můžete. Je to nejlepší investice do budoucna.