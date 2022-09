Hotovost se v dnešní době nenosí. Své o tom vědí i podnikatelské účty

Bez ohledu na to, jestli jste podnikatelem připraveným ve startovních blocích nebo ostříleným businessmanem, je hned na úvod důležité připomenout, že žádný český zákon neukládá povinnost zřídit si při podnikání nutně i podnikatelský účet. Proč tedy mají úspěšní a prosperující podnikatelé, freelanceři či řemeslníci zřízeny podnikatelské účty?

Existuje celá řada pádných důvodů, proč si podnikatelské konto zřídit . Uživatelské rozhraní podnikatelských účtu je často diametrálně rozlišné od běžného účtu a je také přizpůsobeno specifickým potřebám konkrétního podnikatele. Zřízení podnikatelského účtu přináší přehledné oddělení soukromých a podnikatelských financí, což pomůže každému podnikateli nejen lépe plánovat investice do podnikání, ale dopřeje i vyšší míru soukromí.

Jak vybrat ten správný podnikatelský účet? Tak to je otázka do pranice. Z praxe vyplývá, že mnoho podnikatelů, OSVČ či řemeslníků si nezakládá účty z jednoho prostého důvodu – z obavy z vysokých poplatků. Je pravda, že některé podnikatelské účty mohou být dražší z toho důvodu, že si nechají za své služby zaplatit. Naštěstí v dnešní době ale existují i takové podnikatelské účty, u kterých se nesmyslných poplatků bát nemusíte! Takovým je například Profi účet od Komerční banky .

Každý podnikatel jistě přivítá možnost, že s Profi účtem od Komerční banky získá i platební terminál na dvanáct měsíců zdarma. A je to právě platební terminál, díky kterému můžete zvednout své tržby až o 18 %. Důvodem je starý známý fakt, že zákazníci mohou kartou utratit mnohem víc než jen tolik, kolik mají právě v peněžence.

To by ale nebyla Komerční banka, aby svým klientům nepřinesla i něco navíc. Také se vám už někdy stalo, že přestože online prostředí využíváte doslova na plné obrátky, možnost osobního jednání vám padla do noty? V tom případě jsou pro vás jako stvořená Firemní centra Komerční banky, která poskytují kvalitní poradenství pro podnikatele i malé firmy. Při návštěvě můžete s některým z odborných poradců řešit své individuální potřeby nebo probrat možnost investičního financování pro rozvoj podnikání.