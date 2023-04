Dobrá zpráva pro všechny kutily, zahrádkáře a zapálené elektronadšence

Schopnost pokořit benzin se stala klíčovou otázkou pro následujících několik let. Říkáte si, že se vás tato problematika netýká? Omyl. Máte vlastní zahradu? Nebo jen jezdíte sekat trávník k rodičům na chalupu? Elektrománie neminula ani oblast zahradní techniky. Spíše naopak. Kdy naposledy jste slyšeli rachot motorové sekačky nebo jste měli ruce zamazané od oleje?

Nářadí poháněné elektřinou z akumulátorů získává stále více příznivců. Jak totiž ukazuje praxe, akumulátorové nářadí už dokáže nahradit, a dokonce i předčit své kolegy se spalovacím motorem. Umožnil to především masivní vývoj nových typů akumulátorů s vysokým výkonem a dlouhou výdrží. Výrobci akumulátorového nářadí vycházejí vstříc svým uživatelům univerzálností akumulátorů, kdy jednu baterii je možné využívat pro více typů nářadí. To nejen snižuje pořizovací hodnotu, ale také to zaručuje univerzálnost využití zdroje energie.