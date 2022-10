Co nesmí chybět dobré sušičce, která bude sloužit mnoho let?

Ideální je taková sušička, o které ani nevíte, že právě pracuje. Měla by proto být co nejtišší. LORD T3 má hlučnost pouhých 65 dB. Zároveň k tichému sušení přispívají i speciální boční stěny díky své inovativní konstrukci. Antivibrační boky poskytují větší stabilitu a snižují vibrace. Zesílená izolace pomáhá s redukcí hluku sušičky, aby bylo sušení co nejtišší. A pokud by vám vadily zvukové signály, které například ohlašují konec programu, lze je vypnout.