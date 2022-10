Býváte často nemocní a nevíte proč? Může být za tím vitamin C

Často se můžeme setkat s tradovaným omylem, že nedostatek vitaminu C je v civilizovaných zemích spíše výjimečný. Přestože jsou v rozvinutých zemích propagované a všeobecně známé zásady zdravého stravování, vyskytuje se deficit vitaminu C bohužel i zde, a to v dětské i dospělé populaci. Nejnovější výzkumy ukazují, že dostatečné množství vitaminu C nepřijímá zhruba 20 procent evropské populace.*

Zvýšená nemocnost je spojena se sníženou hladinou vitaminu C

Již dlouho je známo, že vitamin C je pro lidský organismus nenahraditelný, ovšem až v poslední době se ukazuje jeho obrovský význam z hlediska zdraví a nemoci. Vitamin C chrání antioxidačním účinkem zejména imunitní, nervové, svalové, střevní a jaterní buňky, přináší do organismu antioxidační kapacitu, která neutralizuje nežádoucí oxidační stres.

Pokud není dostatečně neutralizován ochranným antioxidačním účinkem vitaminu C, může oxidační stres imunitní, nervové a další buňky ohrožovat či narušit jejich DNA. Toto vše může přispívat ke vzniku opakovaných infekcí, alergií, autoimunitních, kardiovaskulárních a neurodegenerativních a dalších chorob. Zvýšená nemocnost je často spojena s nedostatečnou hladinou vitaminu C v organismu.

Foto: shutterstock.com Zvýšená nemocnost je spojena se sníženou hladinou vitaminu C

Nedostatek vitaminu C v organismu je častý

Nedostatek vitaminu C v organismu se vyskytuje velmi často. Například u těhotných žen existují zvýšené požadavky na dostatek vitaminu C, a to hlavně v pozdních fázích gravidity (tento deficit je přítomen přibližně u třetiny těhotných). Bohužel nedostatek vitaminu C u matky vede sekundárně ke snížené dostupnosti vitaminu C u plodu, což může mít vliv na jeho vývoj.

S ohledem na převládající životosprávu, kde chybí dostatek ovoce a zeleniny, lékaři zaznamenávají absenci vitaminu C v potřebné míře nejen u dětí, ale i u samotných dospělých. Nedostatek vitaminu C převládá také u lidí pracujících pod psychickým a fyzickým stresem. Studie také ukázaly, že v průběhu stárnutí klesá hladina vitaminu C v organismu. Každodenní užívání vitaminu C má proto značný význam pro udržení správného fungování imunity, nervového a kardiovaskulárního systému a k tvorbě kolagenu, který je důležitý pro hojení a pevnost tkání (cévy, chrupavky, kosti, klouby, kůže či vlasy).

Vitamin C přispívá: k normální funkci imunitního systému, k duševní rovnováze, normální psychické činnosti a činnosti nervové soustavy, k antioxidační ochraně buněk proti oxidačnímu stresu, ke snížení míry únavy a vyčerpání, k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci krevních cév, kostí, chrupavek, dásní, kůže a zubů, ke zvýšenému vstřebávání železa.

Role vitaminu C ve zdraví a nemoci je zásadní

Nejlepším zdrojem vitaminu C je čerstvé ovoce a zelenina, pokud možno bez jakékoliv tepelné úpravy. Mohlo by se zdát, že problém nedostatku vitaminu C má snadné řešení. Jíst potraviny bohaté na vitamin C nebo si kupovat doplňky stravy s obsahem vitaminu C. Kdo z nás však pravidelně konzumuje dostatečné množství syrového ovoce a zeleniny? Na řadu přicházejí potravinové doplňky. Ale i zde může být háček. Opravdu víte, kolik vitaminu C tělo skutečně vstřebá a správně využije tak, jak má?

Foto: lipocaskor.cz Doplněk stravy Lipo C Askor Forte obsahuje vitamin C s lipozomálním vstřebáváním (liposomal delivery, LD), bioflavonoidy z citrusových plodů, extrakt šípkové růže a tukové látky z rostlinných zdrojů, přičemž uvedené složení bylo formulováno pod názvem RosaCelip-LD®

Lipozomální vstřebávání - elegantní řešení

Výzkumy ukazují, že po jednorázovém požití například 1000 miligramů klasického vitaminu C se až 80 procent vyloučí, aniž by ho tělo dokázalo zužitkovat. Důvodem je omezená kapacita tzv. přenašečů (transportních molekul), které přenášejí vitamin ze střeva do krve. Neabsorbovaný vitamin C může způsobit průjem a měnit se na oxalát, který se vylučuje ledvinami, přičemž právě oxalát (nikoliv vitamin C) zvyšuje riziko vzniku ledvinových kamenů.

Řešení, jak se tomu vyhnout, ale existuje. Je to vitamin C zpracovaný technologií umožňující lipozomální vstřebávání. Tato technologie umožňuje obejít střevní transportéry: vitamin C se vstřebá lymfatickými (mízními) cestami, což umožňuje násobně vyšší přenos vitaminu C a zvyšuje jeho dostupnost pro buňky. Díky efektivnímu a postupnému vstřebávání do organismu je vitamin C s lipozomálním vstřebáváním zároveň šetrný k ledvinám a zažívacímu ústrojí.

Zjistěte, kolik vitaminu C skutečně potřebujete

Kolik vitaminu C skutečně potřebujete, můžete zjistit rychlým a pohodlným testem. Stačí k tomu jeden testovací proužek Uro C-Kontrol. Tyto proužky jsou součástí každého balení přípravků Lipo C Askor, které jsou k dostání v kapslích pod názvem Lipo C Askor Forte nebo v tekuté podobě jako Lipo C Askor a pro děti Lipo C Askor Junior.

Řada výživových doplňků Lipo C Askor je založena na patentované směsi RosaCeLip© obsahující vitamin C s lipozomálním vstřebáváním v kombinaci s extraktem šípku a bioflavonoidy. Její originalitu umocňují již zmíněné testovací proužky Uro C-Kontrol, jejichž použití je velmi jednoduché.

Jaká je vhodná dávka vitaminu C s lipozomálním vstřebáváním? Preventivní dávka u dospělých: dvakrát denně (ráno, večer) 1–2 kapsle přípravku Lipo C Askor Forte. U dětí ve věku 3 až 6 let je vhodné dávky nastavit na 1–2 mililitry přípravku Lipo C Askor Junior jednou až dvakrát denně a u dětí od 6 let na 2–4 mililitry přípravku Lipo C Askor Junior jednou až dvakrát denně nebo 1 kapsli jedenkrát denně přípravku Lipo C Askor Forte. Vhodné je u dospělého i dítěte zjistit individuální potřebu vitaminu C, což umožňují testovací proužky Uro C-Kontrol, které jsou součástí balení všech přípravků z řady Lipo C Askor.

Zkušenosti z pediatrické praxe

Uvádíme výsledky orientačního sledování hladiny vitaminu C v moči během 5denního doplňování doplňku stravy – přípravku Lipo C Askor Junior (sirup) u dětí ošetřovaných na Dětském oddělení Nemocnice Agel v Ostravě-Vítkovicích.** Zatímco výchozí měření testovacími proužky Uro-C Kontrol ukázalo, že 85 procent dětí nemá dostatečnou saturaci organismu vitaminem C, již po třech dnech doplňování vitaminu C téměř polovina dětí dosáhla optimálních hodnot. Po pěti dnech se většina dětí posunula do normy, zbytek byl v pásmu druhé nejvyšší možné hladiny vitaminu C. Lze tedy říci, že po 5denním doplňování vitaminu C vykazovaly všechny děti dobrou nebo relativně uspokojivou hladinu vitaminu C v těle.

Je k zamyšlení, jak by si stála hrstka vybraného vzorku Čechů na počátku obdobného sledování. Není totiž žádným tajemstvím, že jsou to právě děti, u kterých se snaží rodiče či učitelé dbát na dostatečný přísun vitaminů, přičemž sami na sebe velice často zapomínají.

Anketa Myslíte si, že přijímáte dostatečné množštví vitaminu C? Rozhodně ano 0 % Spíše ano 33,3 % Nevím 33,3 % Spíše ne 33,3 % Rozhodně ne 0 % Celkem hlasovali 3 čtenáři.